07 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Çin'de bugün ilk defa koronavirüs ölümü yaşanmadı! Gelişmeleri A Haber muhabiri aktardı |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
07.04.2020

Çin'de bugün ilk defa koronavirüs ölümü yaşanmadı! Gelişmeleri A Haber muhabiri aktardı |Video

Çin'de bugün ilk defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren vaka olmadığı açıklandı. Detayları A Haber muhabiri Sadi Kaymaz, Çin'den aktardı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından bu yana bugün ilk defa hiçbir ölüme rastlanmadığı bildirildi.

Komisyon ayrıca bugün 32 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayısının 81 bin 740'e yükseldiğini, 89 kişinin bugün tedavi edildiğini açıkladı.

Kovid-19'un yayıldığı ülke olan Çin'de virüs salgını büyük oranda kontrol altına alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Çin'de bugün ilk defa koronavirüs ölümü yaşanmadı
Çin'de bugün ilk defa koronavirüs ölümü yaşanmadı
20 bin kapasiteli park hıncahınç doldu!
20 bin kapasiteli park hıncahınç doldu!
Metroda korku dolu anlar! Telefona bakarken...
Metroda korku dolu anlar! Telefona bakarken...
Köpek voleybolculara taş çıkarttı!
Köpek voleybolculara taş çıkarttı!
3 bin 500'den fazla araç kül oldu
3 bin 500'den fazla araç kül oldu
İtalya'dan umutlandıran haber!
İtalya'dan umutlandıran haber!
3 bin 500 araç alev alev yandı
3 bin 500 araç alev alev yandı
Korona yayıyor diye ateşe verdiler!
Korona yayıyor diye ateşe verdiler!
Koronavirüs vakası görülmeyen tek yer!
Koronavirüs vakası görülmeyen "tek yer!"
ABD'li sağlık çalışanlarının zorlu mesaisi
ABD'li sağlık çalışanlarının zorlu mesaisi
Fransa’dan İspanya ve İtalya’yı kızdıracak hamle!
Fransa’dan İspanya ve İtalya’yı kızdıracak hamle!
ABD’nin coronavirüs çaresizliği!
ABD’nin coronavirüs çaresizliği!
Daha Fazla Video Göster