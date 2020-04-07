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Çin'de bugün ilk defa koronavirüs ölümü yaşanmadı! Gelişmeleri A Haber muhabiri aktardı |Video
Çin'de bugün ilk defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren vaka olmadığı açıklandı. Detayları A Haber muhabiri Sadi Kaymaz, Çin'den aktardı.
Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından bu yana bugün ilk defa hiçbir ölüme rastlanmadığı bildirildi.
Komisyon ayrıca bugün 32 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayısının 81 bin 740'e yükseldiğini, 89 kişinin bugün tedavi edildiğini açıkladı.
Kovid-19'un yayıldığı ülke olan Çin'de virüs salgını büyük oranda kontrol altına alındı.
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