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Son dakika haberi | Azerbaycan ordusu sınır hattındaki Ermenistan mevzilerini böyle vurdu

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Giriş: 23.07.2020 13:00
Son dakika haberine göre; Azerbaycan ordusu, geçtiğimiz hafta cephe hattındaki Ermenistan ordusuna ait mevzileri top atışıyla vurduğu anları paylaştı. Görüntülerde, Ermenistan ordusuna ait mevzi ve çok sayıda askeri kışla yerle bir edildi.

Azerbaycan ordusu, cephe hattındaki Ermenistan ordusuna ait mevzileri top atışıyla vurdu.

O anlar Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Görüntülerde, Ermenistan ordusuna ait mevzi ve çok sayıda askeri kışla yerle bir edildi.

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