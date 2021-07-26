26 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden Türklere yönelik küstah tehdit

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden Türklere yönelik küstah tehdit

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.07.2021 00:43
Güncelleme:26.07.2021 00:43
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk toprağı olan Kapalı Maraş bölgesinde bir bölümün daha açılacak olması Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından tepki ile karşılandı. GKRY Lideri Nikos Anastasiadis konuya ilişkin ellerinde kapsamlı bir liste olduğunu ifade ederken, pasaportları geri alma tehdidinde de bulundu. Son dakika gelişmesinin ayrıntılarını A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz canlı yayında aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rum Kesimi'nden küstah tehdit!
Rum Kesimi'nden küstah tehdit!
İsrail savaş uçakları Gazze’yi vurdu
İsrail savaş uçakları Gazze’yi vurdu
Meteor geceyi gündüze çevirdi! O anlar kamerada
Meteor geceyi gündüze çevirdi! O anlar kamerada
Bir anda ortaya çıktı! Göz gözü görmedi
Bir anda ortaya çıktı! Göz gözü görmedi
Aç kalan fil mutfak duvarını kırdı
Aç kalan fil mutfak duvarını kırdı
Deniz platformu yan yattı
Deniz platformu yan yattı
YPG/PKK'dan Afrin'e roketli saldırı
YPG/PKK'dan Afrin'e roketli saldırı
Fransız siyaset bilimci A Haber'de! Macron'a sert sözler
Fransız siyaset bilimci A Haber'de! Macron'a sert sözler
Avrupa'da pandemi kaosu!
Avrupa'da pandemi kaosu!
Saniyeler içerisinde suya gömüldü
Saniyeler içerisinde suya gömüldü
Avustryalı şirkete büyük ceza!
Avustryalı şirkete büyük ceza!
Kayıp çocuklar... Korkunç ihtimaller...
Kayıp çocuklar... Korkunç ihtimaller...
Daha Fazla Video Göster