26 Temmuz 2021, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden Türklere yönelik küstah tehdit
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk toprağı olan Kapalı Maraş bölgesinde bir bölümün daha açılacak olması Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından tepki ile karşılandı. GKRY Lideri Nikos Anastasiadis konuya ilişkin ellerinde kapsamlı bir liste olduğunu ifade ederken, pasaportları geri alma tehdidinde de bulundu. Son dakika gelişmesinin ayrıntılarını A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz canlı yayında aktardı.