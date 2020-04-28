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Son dakika: Florida sahilleri koronavirüs salgını dinlemedi! Clearwater Plajı'ndan şok görüntüler... | Video

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28.04.2020
Dünyayı etkisi altına koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'nin Florida'daki Clearwater Plajı koronavirüs salgınının yayılmasını yavaşlatmaya yönelik çabaların bir parçası olarak sosyal mesafeye ilişkin uyarıları dikkate almayan ziyaretçilerle dolup taştı. O anlar Florida polisine ait drone'la görüntülendi. Dünyayı etkisi altına koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'nin Florida'daki Clearwater Plajı koronavirüs salgınının yayılmasını yavaşlatmaya yönelik çabaların bir parçası olarak sosyal mesafeye ilişkin uyarıları dikkate almayan ziyaretçilerle dolup taştı. O anlar Florida polisine ait drone'la görüntülendi.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'nin Florida eyaletinde koronavirüs (covid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapatılan bazı plaj ve parkların kısmi olarak iki hafta önce yeniden açılması yönünde karar alındı. Florida sahillerinde sadece yürüyüşe ve bisiklet kullanmaya izin verilirken, geçtiğimiz Pazar günü Clearwater sahili sosyal mesafeye ilişkin uyarıları dikkate almayan ziyaretçilerle dolup taştı.

PLAJLARA VERİLEN İZİN EYALETİ İKİYE BÖLDÜ

Florida Belediye Başkanı Lenny Curry, kısmen açılan plajlar için "Normal yaşama giden yolu başlangıcı" dedi. Koronavirüs salgının ilk zamanlarında plajları kapatmamakla eleştirilmişti. Öte yandan bahar tatili sonrasında plajlara akın eden üniversite öğrencilerinin (covid-19) testlerinin pozitif çıkması, tartışmaları alevlendirmişti. Tepkilere yanıt olarak çoğu bölgede plajlar ya kapatılmış ya da kısıtlamalar getirilmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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