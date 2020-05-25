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Son dakika: Çekirge sürüleri o şehri istila etti! Belediye ekipleri gün boyunca onlarla mücadele ediyorlar |Video

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Giriş: 25.05.2020 11:07
Güncelleme:25.05.2020 11:10
Son dakika haberi... Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentini çekirge sürüleri istila etti. Yapılan açıklamada belediye ekiplerinin gün boyunca çekirgelerle mücadele ettiği belirtildi.

Çekirge sürüleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentini istila etti. Kentin birçok bölgesi çekirge sürülerinin istilasına uğradı. Dubai Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, rüzgar dalgasının ardından çekirge sürülerinin kenti işgal ettiği duyuruldu.

Açıklamada, "Durum kontrol altında ve tehlike yok. Belediye ekipleri gün boyunca onlarla mücadele ediyor" ifadeleri kullanıldı.

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