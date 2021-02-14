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Son dakika: Azil sürecinde flaş gelişme! Trump aklandı

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Giriş: 14.02.2021 00:19
Güncelleme:14.02.2021 00:24
Son dakika haberleri... 6 Ocak'taki Kongre baskını nedeniyle azil istemiyle Senatoda yargılanan eski ABD Başkanı Donald Trump, oylama sonucu aklandı. Böylece toplam 5 günde nihayete eren dava, ABD tarihinin en hızlı azil süreci olarak tarihe geçti. Gelişmeleri Akademisyen Dr. Bülent Yavuz A Haber'de değerlendirdi.

Kongre baskınındaki rolü gerekçesiyle Demokratların suçladığı ve ikinci kez azil istemiyle yargılanan ilk başkan olan Trump, Senatoda yapılan yargılamasının 5. gününde suçsuz bulundu.

Senato Genel Kurulundaki kapanış sunumlarının ardından yapılan oylamada 57 senatör Trump aleyhinde oy kullanırken, 43 senatör ise Trump'ın suçsuz olduğu yönünde oy verdi.

Böylece 100 sandalyeli Senatoda suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun oyu (67 senatör) gereken Trump, hakkındaki "halkı isyana teşvik" başlıklı azil suçlamasından aklanmış oldu.

ABD TARİHİNİN EN HIZLI AZİL SÜRECİ

Toplam 5 günde tamamlanan azil yargılaması, ABD tarihindeki en hızlı azil süreci olarak da kayıtlara geçti.

Sabah başlayan ilk oturumda Demokrat savcı vekiller önce tanık çağırmaya karar verdiklerini açıklamış, yapılan oylamada (45-55) bu talep kabul edilmişti.

TANIK ÇAĞRILMAMASINA KARAR VERİLMİŞTİ

Daha sonra Demokrat savcı vekillerle Trump'ın avukatları arasında yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmış, söz konusu tanık ifadesinin delillere eklenmesine ve tanık çağrılmamasına karar verilmişti.

1'i polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını nedeniyle Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak'ta Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

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