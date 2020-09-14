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Son dakika: Afrin’de bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

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Giriş: 14.09.2020 19:25
Güncelleme:14.09.2020 19:26
Son dakika haberleri... Afrin’de bombalı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti 14 kişi ise yaralandı.

Suriye'nin Afrin ilçesinde meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e, yaralıların sayısı 14'e yükseldi.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde, çarşı girişindeki Kawa Kavşağı'nın yakınlarında bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi.

Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yaralıların sayısının ise 14'e yükseldiği duyuruldu.

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