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Son dakika: ABD'de koronavirüs vaka sayısı artıyor! 4 Mayıs verileri açıklandı |Video
Son dakika haberi; ABD'de koronavirüs vaka sayıları 1 milyon 200 bin sınırına dayanırken ölü sayısı ile 70 bin sınırına dayandı. 4 Mayıs Pazartesi günü ise bin 142 kişi hayatını kaybetti. ABD'de yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını gazeteci Levent Soyubelli A Haber canlı yayınında aktardı.
Son dakika haberi; ABD'de koronavirüs vaka sayıları 1 milyon 200 bin sınırına dayanırken ölü sayısı ile 70 bin sınırına dayandı
4 Mayıs Pazartesi günü ise bin 142 kişi hayatını kaybetti.
ABD'de yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını gazeteci Levent Soyubelli A Haber canlı yayınında aktardı.
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