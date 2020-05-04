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Son dakika: ABD'de koronavirüs vaka sayısı artıyor! 4 Mayıs verileri açıklandı |Video

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04.05.2020
Son dakika haberi; ABD'de koronavirüs vaka sayıları 1 milyon 200 bin sınırına dayanırken ölü sayısı ile 70 bin sınırına dayandı. 4 Mayıs Pazartesi günü ise bin 142 kişi hayatını kaybetti. ABD'de yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını gazeteci Levent Soyubelli A Haber canlı yayınında aktardı.

Son dakika haberi; ABD'de koronavirüs vaka sayıları 1 milyon 200 bin sınırına dayanırken ölü sayısı ile 70 bin sınırına dayandı

4 Mayıs Pazartesi günü ise bin 142 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını gazeteci Levent Soyubelli A Haber canlı yayınında aktardı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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