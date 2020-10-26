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Son dakika: ABD’de Donald Trump destekçileri ile karşıtları arasında yumruklu kavga
Dünya 3 Kasım'da ABD'de gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerine kilitlendi. Seçimlere sayılı günler kala ABD Donald Trump ile Demokratların başkan adayı Joe Biden, seçmene seslenmeyi sürdürüyor. Tarafların destekçileri de sokaklara çıkarak kazanmasını istedikleri adayın kampanyasına destek vermeye devam ediyor. New York'un en işlek bölgelerinden biri olan 5. Cadde'deki Trump Tower binası önünde toplanan Trump destekçileri, şehirde tur atmak için bir süre toplu olarak hareket ettikten sonra "Siyahilerin Hayatı Önemlidir" grubu üyeleriyle karşı karşıya geldi.
YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Trump'ı destekleyenler ve karşıtlarından oluşan bir grup arasında arbede yaşandı. Polis kavgayı ayırmaya çalışırken güçlük yaşadı. Kavgaya karşılan bir çok kişi gözaltına aldı.
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