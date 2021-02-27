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Son dakika: ABD Cemal Kaşıkçı cinayetinin emrini kimin verdiğini açıkladı! Kritik raporda Prens Selman vurgusu!

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Giriş: 27.02.2021 09:08
Güncelleme:27.02.2021 09:10
Son dakika haberi...ABD, Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin raporunu açıkladı. Kaşıkçı'nın ölüm emrinin Prens Selman tarafından verildiği raporda yer alırken "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Türkiye'nin İstanbul kentinde yakalanması ya da öldürülmesine yönelik operasyonu onayladığı sonucuna ulaştık." ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD'nin yayınladığı raporu kesin bir dille reddettiğini açıkladı.
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