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05.02.2020

Sokak ortasında koca vahşeti! Elinde eşinin kesik başıyla yürüdü +18 Video

Hindistan'da bir adam, kavga ettiği eşinin kafasını kesti. Cani koca ardından kadının kesik başıyla sokakta yürüdü. Korkunç görüntülere ise sosyal medyadan tepki yağdı. Cani koca kısa süre içerisinden güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay Hindistan'ın kuzeyinde bulunan Uttar Pradesh bölgesindeki Bahadurpur köyünde Cumartesi günü meydana geldi.

Yerel medya, Akhilesh Rawat adlı 30 yaşlarındaki adamın, 26 yaşındaki Rajani isimli eşiyle kavga ettiğini; öfkeli kocanın ardından evin dışına çıkardığı eşinin başını kestiğini duyurdu. Yerel medya cani kocanın kesik baş ile polis karakoluna doğru yaklaşık 1 kilometre yürüdüğünü ardından yol üzerinde polisler tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Çiftin iki yıl önce evlendiği; bir yıl önce dünyaya gelen bebeklerinin ise hastalık sebebiyle öldüğü, Rajani'nin bu olay sonrası babasının evine döndüğü ve bu nedenle ikili arasında tartışmaların yaşandığı belirtildi.

Yerel medya, cani kocanın eşini 4 gün önce evine getirdiğini ancak kavganın sürdüğünü duyurdu.

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