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Slovakya’da Başbakan Fico karşıtı protesto

Slovakya’da Başbakan Fico karşıtı protesto

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.01.2025 01:36
Slovakya’da binlerce kişi Başbakan Robert Fico'ya tepki gösterdi. Başkent Bratislava’daki Özgürlük Meydanı’nda sivil toplum kuruluşu Ukrayna İçin Barış (Mier Ukrajine) tarafından düzenlenen gösteride binlerce protestocu, Başbakan Robert Fico’nun geçtiğimiz ay Moskova'yı ziyaret ederek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesine tepki gösterdi. “Slovakya Avrupa’dır” başlıklı gösterinin organizatörleri, özgür ve demokratik bir Slovakya talep ettiklerini ifade ederek, Başbakan Fico’nun Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Slovakya’yı Rusya’nın nüfuzu altına sokmaya çalıştığını ileri sürdü.
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