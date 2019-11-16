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16.11.2019

Skandal hareket! Irkçı eylemde KKTC bayrağı yakıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 36’ncı yıl dönümünde Rum tarafında düzenlenen eylemlerde KKTC bayrağı yakıldı. Rumların skandal eylemine KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tepki gösterdi.

Güney Lefkoşa'daki Ledra Caddesi'nde toplanan Rumlar, Türkler aleyhine slogan atarak eylem yaptı. Yunan bayrakları taşınan eyleme Türklere karşı ırkçı eylemleriyle öne çıkan ELAM da destek verdi.

Eylemde konuşan Yiannis Lapithios adlı Rum, ordular ve yabancı müdahaleler olmaksızın barışçıl ve herkesin ulaşabileceği bir Kıbrıs istediklerini söyledi.

KKTC'DEN TEPKİ

Rumların bayrak yakma eylemine KKTC'den sert tepki gelirken, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Rum tarafında ELAM mensuplarınca KKTC bayrağının yakılmasıyla ilgili olarak az önce Polis Genel Müdürümüz ve Başsavcımız ile görüştüm. Birleşmiş Milletler ile de istişare ederek görüntülerden kimlik tespiti yapıp gereken tedbiri alacağız. Kendinden farklı olanın bayrak ve benzeri sembollerine ve değerlerine saygı duymayanlar medeniyetten nasibini almamış olanlardır" dedi.

'KIBRIS TÜRK HALKI BUNA ASLA GEÇİT VERMEYECEKTİR'

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise "Kıbrıs'ta, halkların değerlerine saygısızlık yaparak, bir amaç elde edeceğini umanlar, unutmasın ki Kıbrıs Türk halkı buna asla geçit vermeyecektir. Bayrağımız, gönderden inmeyecektir" diye konuştu.

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