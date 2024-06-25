25 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Sivastopol ATACMS füzeleri ile vuruldu! Rusya: Nükleer doktrin gözden geçiriliyor

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.06.2024 16:38
Kırım'ın Sivastapol kenti Ukrayna tarafından ABD yapımı misket bombaları ile vuruldu. Saldırı sırasında sahilde bulunan 5 sivil hayatını kaybetti. Bu saldırıya Rusya'dan sert yanıt geldi. Rusya saldırıdan ABD'yi sorumlu tuttu, "Misli ile yanıt verilecek" dedi. Moskova yönetimi ayrıca nükleer doktrinin gözden geçirilmeye başlandığını açıkladı. İşte ABD ile Rusya arasında tansiyonu artıran gelişmeler…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rusya: Nükleer doktrin gözden geçiriliyor
Rusya: Nükleer doktrin gözden geçiriliyor
Batı Şeria uyarısı: İsrail ilhak ediyor
Batı Şeria uyarısı: İsrail ilhak ediyor
Fransa, Yeni Kaledonyalı liderleri tutukladı
Fransa, Yeni Kaledonyalı liderleri tutukladı
Fransa’da aşırı sağın oyları artıyor!
Fransa’da aşırı sağın oyları artıyor!
Gazze’de 21 bin çocuk kayıp!
Gazze’de 21 bin çocuk kayıp!
Julian Assange serbest kaldı!
Julian Assange serbest kaldı!
Gazze’de bitmeyen trajedi!
Gazze'de bitmeyen trajedi!
Kabil’deki Rus Elçiliği’nin yakınında patlama!
Kabil'deki Rus Elçiliği'nin yakınında patlama!
Katil İsrail Gazze Şeridi’ndeki mahalleyi bombaladı!
Katil İsrail Gazze Şeridi'ndeki mahalleyi bombaladı!
Depodaki piller patladı, fabrikayı alevler sardı!
Depodaki piller patladı, fabrikayı alevler sardı!
Moskova’da yangında can pazarı!
Moskova'da yangında can pazarı!
Yunanistan F-35’leri bekliyor!
Yunanistan F-35'leri bekliyor!
Daha Fazla Video Göster