Sivastopol ATACMS füzeleri ile vuruldu! Rusya: Nükleer doktrin gözden geçiriliyor

Kırım'ın Sivastapol kenti Ukrayna tarafından ABD yapımı misket bombaları ile vuruldu. Saldırı sırasında sahilde bulunan 5 sivil hayatını kaybetti. Bu saldırıya Rusya'dan sert yanıt geldi. Rusya saldırıdan ABD'yi sorumlu tuttu, "Misli ile yanıt verilecek" dedi. Moskova yönetimi ayrıca nükleer doktrinin gözden geçirilmeye başlandığını açıkladı. İşte ABD ile Rusya arasında tansiyonu artıran gelişmeler…

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