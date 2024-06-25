25 Haziran 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Sivastopol ATACMS füzeleri ile vuruldu! Rusya: Nükleer doktrin gözden geçiriliyor
Kırım'ın Sivastapol kenti Ukrayna tarafından ABD yapımı misket bombaları ile vuruldu. Saldırı sırasında sahilde bulunan 5 sivil hayatını kaybetti. Bu saldırıya Rusya'dan sert yanıt geldi. Rusya saldırıdan ABD'yi sorumlu tuttu, "Misli ile yanıt verilecek" dedi. Moskova yönetimi ayrıca nükleer doktrinin gözden geçirilmeye başlandığını açıkladı. İşte ABD ile Rusya arasında tansiyonu artıran gelişmeler…