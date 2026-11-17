The Economist'in 2027 kapağı: Savaşlar, sokak olayları, iklim değişikliği, yapay zeka ve siber saldırılar gündemde

Her yıl ses getiren tahminleriyle tartışma yaratan The Economist dergisi, 2027 kapağını okuyucularıyla buluşturdu. Derginin öngörülerine göre 2027'de dünya; Trump sonrası döneme hazırlanan ABD'deki siyasi gerilimlere, İran merkezli belirsizliklere, Tayvan kararına kilitlenen Çin'e ve Avrupa'da yükselen aşırı sağa odaklanacak. Küresel ekonomiyi ise yapay zekanın tetiklediği işsizlik ve elektrik kesintileri zorlayacak.