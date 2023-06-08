08 Haziran 2023, Perşembe
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Sırbistan'da kitlesel protestolar! Sırbistan erken seçime gidiyor
Sırbistan'da gerçekleşen silahlı saldırıların ardından başlayan kitlesel protestolar, hükümeti harekete geçirdi. Ulusa seslenen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Başbakan Ana Brnabic, erken seçime gidileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Vucic, “Kimse şiddet yoluyla iktidara gelmeyecek” derken Sırbistan Brnabic, “Tek çıkış yolu erken seçime gidilmesi” ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Sevda Dükkancı Sofya'dan aktardı.