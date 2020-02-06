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06.02.2020

Seyir halindeki uçakta doğum yaptı... Doktor 'film gibiydi' dedi |Video

Doha'dan Bangkok'a sefer yapan uçakta bulunan hamile bir kadının sancısı tutunca, uçakta bulunan kadın doktor Alyona Zelenina, bebeğin doğumunu gerçekleştirdi. Yerel medyaya konuşan Zelenina, yaşadığı olayı Film gibiydi diyerek tarif etti.

Katar'ın başkenti Doha'dan, Tayland'ın başkenti Bangkok'a sefer yapan Katar Havayolları'na ait yolcu uçağında bir hamile kadının sancısı başladı. Kabin görevlilerinin durumu fark etmesi üzerine kaptan pilot, uçakta doktor olup olmadığını sordu. 50 yaşındaki kulak burun boğaz uzmanı doktor Alyona Zelenina, doktor olduğunu belirterek hamile kadının doğum yapmasını sağladı. Zelenina, yaşadığı olayı Film gibi diyerek tarif etti.

DOĞUM YAPAN KADIN ELLERİMİ ÖPTÜ
Yerel medyaya konuşan Zelenina, uçakta doğum için eldiven, ilk yardım çantası ve benzeri tıbbi malzemelerin bulunduğunu belirtti. Kabin görevlilerine direktif verdiğini belirten Ukrayna vatandaşı Zelenina, uçakta Arapça ve Ukraynaca bilen yolcuların tercüman olarak grev yaptığını söyledi.

Zelenina, 23 yaşındaki annenin, bebeğin doğumundan sonra kendisine sarıldığını ve ellerini öptüğünü söyledi.

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