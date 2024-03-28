29 Mart 2024, Cuma
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Senagel’de yeni dönemin ismi: Faye! Fransa tutuştu, şimdi ne olacak?
Fransa son dönemde Afrika'da önemli kayıplar yaşadı. Burkina Faso, Nijer ve Mali Yönetimleri Paris'e karşı net tavır aldı. Şimdi gözler ise Senegal'de. Yapılan seçimlerde 44 yaşındaki muhalif isim Faye ülkenin yeni lideri oldu. Uzmanlar ise Faye'nin Paris ile kesin bir kopuş yaşamasa da "Eşit bir ilişki konusunda kararlı olacağını" belirtiyor.