CHP'nin "128 milyar dolar" iddiası çöktü! Çelik: Berat Albayrak'a yönelik yalan siyaseti tescillendi

CHP'nin 6 yıldır diline doladığı "128 milyar dolar" yalanı, dün(11 Haziran Perşembe) Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararla siyasi tarihin en kirli iftira kampanyası olarak da tasdiklendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, CHP tarafından ortaya atılan "128 milyar dolar" iddialarının Anayasa Mahkemesi (AYM) kararıyla çöktüğünü duyurdu. Çelik, yerel mahkeme, istinaf ve AYM olmak üzere üç ayrı yargı aşamasında da iddiaların delillendirilemediğini belirterek, bu durumun CHP'nin "yalan siyaseti" yaptığının en somut kanıtı olduğunu vurguladı.