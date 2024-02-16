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Seçimi Tiktok kazandırdı! Endonezya’da seçim sonuçları belli oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.02.2024 20:38
Endonezya yeni devlet başkanını seçti. Seçim sonuçlarını ise TikTok belirledi. Tiktok'ta yürüttüğü seçim kampanyalarının ardından 72 yaşındaki eski özel kuvvetler komutanı ve savunma bakanı Prabowo Subianto zaferini ilan etti.
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