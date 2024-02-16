Seçimi Tiktok kazandırdı! Endonezya’da seçim sonuçları belli oldu

Endonezya yeni devlet başkanını seçti. Seçim sonuçlarını ise TikTok belirledi. Tiktok'ta yürüttüğü seçim kampanyalarının ardından 72 yaşındaki eski özel kuvvetler komutanı ve savunma bakanı Prabowo Subianto zaferini ilan etti.

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