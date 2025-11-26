26 Kasım 2025, Çarşamba
Norveç’te yürek burkan “Gazze” etkinliği
Filistin devletini ilk tanıyan Avrupa ülkelerinden Norveç'te Gazze'ye destek için anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Genç aktivistlerden oluşan bir grup, katil İsrail'in şehit ettiği 5 bin 753 Gazzeli çocuğun ismini ara vermeden okudu. Korkunç liste Gazze'de yaşanan vahşetin sadece küçük bir kısmını temsil etse de tüm isimlerin okunması neredeyse 9 saati buldu.