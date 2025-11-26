26 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Norveç’te yürek burkan “Gazze” etkinliği
Norveç’te yürek burkan Gazze etkinliği

Norveç’te yürek burkan “Gazze” etkinliği

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.11.2025 11:31
Filistin devletini ilk tanıyan Avrupa ülkelerinden Norveç'te Gazze'ye destek için anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Genç aktivistlerden oluşan bir grup, katil İsrail'in şehit ettiği 5 bin 753 Gazzeli çocuğun ismini ara vermeden okudu. Korkunç liste Gazze'de yaşanan vahşetin sadece küçük bir kısmını temsil etse de tüm isimlerin okunması neredeyse 9 saati buldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Norveç’te yürek burkan Gazze etkinliği
Hong Kong’da gökdelen alevlere teslim oldu
Hong Kong'da gökdelen alevlere teslim oldu
Norveç’te yürek burkan Gazze etkinliği
Norveç’te yürek burkan “Gazze” etkinliği
Louvre soygunundaki son şüpheli yakalandı!
Louvre soygunundaki son şüpheli yakalandı!
Trump Beyaz Saray’da iki hindiyi affetti
Trump Beyaz Saray'da iki hindiyi affetti
Maduro kılıç çekti: Bizi asla yenemezler
Maduro kılıç çekti: Bizi asla yenemezler
Macron: Türk askeri Ukrayna’da görev alabilir
Macron: Türk askeri Ukrayna'da görev alabilir
Kağıttan kaplan insandan robot...
Kağıttan kaplan insandan robot...
İşgalciler Ramallah’ta ev basıp zarar verdi
İşgalciler Ramallah’ta ev basıp zarar verdi
İran’da teknoloji fuarında skandal! Robot diye tanııtılar insan çıktı
İran'da teknoloji fuarında skandal! Robot diye tanııtılar insan çıktı
Venezuela’ya ABD işgali mi geliyor?
Venezuela'ya ABD işgali mi geliyor?
Avrupa Parlamentosu Savunma Sanayi programını onayladı
Avrupa Parlamentosu Savunma Sanayi programını onayladı
Tayland’da öldü sanılan kadın cenaze töreninde canlı bulundu
Tayland’da öldü sanılan kadın cenaze töreninde canlı bulundu
Daha Fazla Video Göster