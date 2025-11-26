Norveç’te yürek burkan “Gazze” etkinliği

Filistin devletini ilk tanıyan Avrupa ülkelerinden Norveç'te Gazze'ye destek için anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Genç aktivistlerden oluşan bir grup, katil İsrail'in şehit ettiği 5 bin 753 Gazzeli çocuğun ismini ara vermeden okudu. Korkunç liste Gazze'de yaşanan vahşetin sadece küçük bir kısmını temsil etse de tüm isimlerin okunması neredeyse 9 saati buldu.

