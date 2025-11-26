26 Kasım 2025, Çarşamba

İran'da teknoloji fuarında skandal! Robot diye tanııtılar insan çıktı
İran’da teknoloji fuarında skandal! Robot diye tanııtılar insan çıktı

İran'da teknoloji fuarında skandal! Robot diye tanııtılar insan çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2025 05:10
İran'ın Kiş Adası'nda düzenlenen Kish Invex 2025 Teknoloji Fuarı'nda dünyanın en ileri seviye insansı robotları tanıtıldı. Görüntülerde tanıtılan robotların kostüm gitmiş ve makyaj yapmış insanlar oldukları ortaya çıktı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, dünyanın gündemine oturan robot skandalına ilişkin son durumu aktardı.
