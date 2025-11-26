26 Kasım 2025, Çarşamba

Macron: Türk askeri Ukrayna'da görev alabilir

Macron: Türk askeri Ukrayna'da görev alabilir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2025 09:33
Rusya ve Ukrayna arasında savaş devam ederken barış arayışı da sürüyor. İsviçre'nin Cenevre kentindeki görüşmelerde 28 maddelik barış planı 19 maddeye indirildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan ise "güvence güçleri" açıklaması geldi. Barış planı hayata geçerse Türk, İngiliz ve Fransız askerleri belirlenen bölgelerde "güvence güçleri" olarak konuşlandırılacak.
