Avrupa Parlamentosu tarihinin ilk Savunma Sanayi programını onayladı
Avrupa Parlamentosu, 1,5 milyar euro bütçeli Avrupa Savunma Sanayii Programı’nı (EDIP) kabul etti. Programın 300 milyon euroluk kısmı Ukrayna’ya ayrılırken, AB ülkeleri savunma sanayisini güçlendirmeyi ve ortak savunma kapasitesini artırmayı hedefliyor. Kabul edilen düzenleme, resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.