25 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Avrupa Parlamentosu tarihinin ilk Savunma Sanayi programını onayladı
Avrupa Parlamentosu tarihinin ilk Savunma Sanayi programını onayladı

Avrupa Parlamentosu tarihinin ilk Savunma Sanayi programını onayladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.11.2025 18:21
Avrupa Parlamentosu, 1,5 milyar euro bütçeli Avrupa Savunma Sanayii Programı’nı (EDIP) kabul etti. Programın 300 milyon euroluk kısmı Ukrayna’ya ayrılırken, AB ülkeleri savunma sanayisini güçlendirmeyi ve ortak savunma kapasitesini artırmayı hedefliyor. Kabul edilen düzenleme, resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Avrupa Parlamentosu tarihinin ilk Savunma Sanayi programını onayladı
Avrupa Parlamentosu Savunma Sanayi programını onayladı
Avrupa Parlamentosu Savunma Sanayi programını onayladı
Tayland’da öldü sanılan kadın cenaze töreninde canlı bulundu
Tayland’da öldü sanılan kadın cenaze töreninde canlı bulundu
Gazze’de yoğun yağış nedeniyle çadırları su bastı
Gazze'de yoğun yağış nedeniyle çadırları su bastı
İstanbul müzakereler için yeniden devrede
İstanbul müzakereler için yeniden devrede
Çin’den Japonya’ya: Felaket sonuçları olur
Çin'den Japonya'ya: Felaket sonuçları olur
28 maddelik plan 19 maddeye mi düştü?
28 maddelik plan 19 maddeye mi düştü?
ABD Maduro’yu terör örgütü lideri ilan etti
ABD Maduro'yu "terör örgütü lideri" ilan etti
Londra’da turist vergisi gündemde! Başkentte konaklama vergisi için geri sayım
Londra'da turist vergisi gündemde! Başkentte konaklama vergisi için geri sayım
Gazze’nin kuzeyi sessiz mezarlığa döndü
Gazze'nin kuzeyi sessiz mezarlığa döndü
5,7 büyüklüğünde depremle sallandılar!
5,7 büyüklüğünde depremle sallandılar!
Ukrayna’da ateşkes ve barış yakın mı?
Ukrayna'da ateşkes ve barış yakın mı?
Rus uzmanlar A Haber’e konuştu: Türkiye...
Rus uzmanlar A Haber'e konuştu: Türkiye...
Daha Fazla Video Göster