Savaşta Yılan Adası düellosu! Stratejik önemi ne?

Rusya Ukrayna savaşında 2 ay geride kalırken çatışmalar özellikle de stratejik bölgelerde şiddetini artırarak devam ediyor. O noktalardan biri de Ukrayna'nın Karadeniz'e açılan kapısı Yılan Adası. Rus birliklerinin savaşın başından bu yana kontrol altına almaya çalıştığı adada çatışmalar taraflar arasında düelloya dönüşmüş durumda.

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