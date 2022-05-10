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Savaşta Yılan Adası düellosu! Stratejik önemi ne?

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Giriş: 10.05.2022 09:33
Rusya Ukrayna savaşında 2 ay geride kalırken çatışmalar özellikle de stratejik bölgelerde şiddetini artırarak devam ediyor. O noktalardan biri de Ukrayna'nın Karadeniz'e açılan kapısı Yılan Adası. Rus birliklerinin savaşın başından bu yana kontrol altına almaya çalıştığı adada çatışmalar taraflar arasında düelloya dönüşmüş durumda.
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Savaşta Yılan Adası düellosu!
Savaşta Yılan Adası düellosu!
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