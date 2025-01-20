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Savaş suçu belgeleniyor: İsrail keskin nişancılarının yeni vahşeti

Savaş suçu belgeleniyor: İsrail keskin nişancılarının yeni vahşeti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.01.2025 23:19
Gazze Şeridi’nin Refah kentinde, ateşkese rağmen İsrail ordusunun insanlık dışı saldırıları sürüyor. İsrail keskin nişancılarının açtığı ateşle hayatını kaybeden bir çocuğa yardım etmek isteyen kişi de hedef alındı. Bu vahşi saldırı, İsrail ordusunun insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan tutumunu bir kez daha ortaya koydu. 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bini aşarken, yaralı sayısı 111 bini buldu.
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Savaş suçu belgeleniyor: İsrail keskin nişancılarının yeni vahşeti
İsrail keskin nişancılarının yeni vahşeti
İsrail keskin nişancılarının yeni vahşeti
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