10 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
10.11.2019

Sarhoş sürücü yaşlılara çarptı! Korkunç kaza kamerada

Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti'nde meydana gelen kazada, alkollü bir sürücü, karşıya geçmekte olan yaşlı 3 kişiye çarptı.

Kaza, Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti'nin Alatır şehrinde meydana geldi.

Kazaya dair güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşlı 3 kişinin yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği görülüyor. Sağ şeritten giden araç yayalara yol vermek için dururken, sol şeritten gelen bir araç 3 kişiye çarpıyor. Yaşlı 3 kişi çarpmanın etkisiyle yolun farklı taraflarına savruluyor. Kaza sonrası trafikteki diğer araçların sürücüleri ve çevredekiler yerde yatan kazazedelerin yardımına koşuyor.

Yetkililerin olayla ilgili yaptığı açıklamada, 3 kişinin de hastaneye kaldırıldığı ve kaza anında sürücünün alkollü olduğu belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Sarhoş sürücü yaşlılara çarptı! Korkunç kaza kamerada
Sarhoş sürücü yaşlılara çarptı! Korkunç kaza kamerada
Protestocular üniversite yaktı kiliseyi yağmaladı!
Protestocular üniversite yaktı kiliseyi yağmaladı!
Atatürk, Kosova'da sevdiği şarkılarla anıldı
Atatürk, Kosova'da sevdiği şarkılarla anıldı
ABD'den skandal PKK/YPG açıklaması
ABD'den skandal PKK/YPG açıklaması
Trump'tan muhtemel rakibi hakkında kavga çıkaracak sözler!
Trump'tan muhtemel rakibi hakkında kavga çıkaracak sözler!
Denizciler beyaz balinayla oyun oynadı
Denizciler beyaz balinayla oyun oynadı
Motosiklet sürücüsünün feci sonu! Köprüden otoyola çakıldı
Motosiklet sürücüsünün feci sonu! Köprüden otoyola çakıldı
Kedinin dikkati bebeği kurtardı
Kedinin dikkati bebeği kurtardı
Hollanda'da ezan tartışması
Hollanda'da ezan tartışması
Finlandiya’da bir plaj buz kütleleri ile doldu
Finlandiya’da bir plaj buz kütleleri ile doldu
Güney Afrikalı denizciler, beyaz balinayla 'rugby' oynadı
Güney Afrikalı denizciler, beyaz balinayla 'rugby' oynadı
Polise 150 kurşunla infaz
Polise 150 kurşunla infaz
Daha Fazla Video Göster