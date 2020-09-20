20 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Rusya'nın uzun menzilli Tu-160 uçakları havada kalma rekoru kırdı

Rusya'nın uzun menzilli Tu-160 uçakları havada kalma rekoru kırdı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.09.2020 21:10
Güncelleme:20.09.2020 21:16
Rusya’nın Tu-160 tipi uzun menzilli bombardıman uçakları 25 saatten fazla havada kalarak kendi rekorunu egale etti. Öte yandan, 2 adet Tu-160 tipi uçaklar kendi rekorunu kırarken bir önceki rekorunu 2010 yılında 24 saat 24 dakika süre boyunca havada kalarak ilan etmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Yönetimi Merkezi (NTSUO) Komutanı Sergey Kobylash, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet Tu-160 tipi uzun menzilli bombardıman uçağının Kuzey Buz Denizi, Pasifik Okyanus, Karadeniz, Laptev Denizi, Doğu Sibirya, Çukçi Yarımadası ve Barents Denizi'nin tarafsız sularında keşif ve inceleme uçuşları yaptığını söyledi.

"25 SAATTEN FAZLA HAVADA KALDI"

Kobylash açıklamasında, "Bugün Tu-160 hipersonik stratejik bombardıman uçakları ile iki uzun menzilli uçuş ekibi, uçuş menzili ve süresi bakımından yeni bir rekora imza attı. Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin pilotları, 20 bin kilometreden fazla yol kat ederek 25 saatten fazla havada kaldı" diyerek şu ana kadar bu sınıftaki hiçbir uçağın bu kadar uzun süreli uçuş yapamadığına dikkat çekti.

Açıklamada uçakların uçuşları sırasında 6 adet İl-78 tipi uçakların 3 kez yakıt ikmali desteği verdiği ve uçuşlara eşlik ettiği belirtilirken, "Rotanın belirli aşamalarında Tu-160 stratejik bombardıman uçaklarına Su-35S avcı uçaklarının yanı sıra yabancı ülkelerin uçakları da refakat etti" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, 2 adet Tu-160 tipi uçaklar kendi rekorunu kırarken bir önceki rekorunu 2010 yılında 24 saat 24 dakika süre boyunca havada kalarak ilan etmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Rus uçağı rekor kırdı
Rus uçağı rekor kırdı
Ayı havuz başında uyuyan adamı...
Ayı havuz başında uyuyan adamı...
Aşı çalışmalar durduruldu 2. kez durduruldu
Aşı çalışmalar durduruldu 2. kez durduruldu
Rus savaş uçakları İdlib'i bombaladı
Rus savaş uçakları İdlib'i bombaladı
Yüzlerce kiloluk dev timsah...
Yüzlerce kiloluk dev timsah...
Beyaz Saray'da zehirli paket
Beyaz Saray'da zehirli paket
Dünyanın en uzunu!
Dünyanın en uzunu!
Yunanistan'da 'Medicane' felaketi
Yunanistan'da 'Medicane' felaketi
İngilizler salgın nedeniyle sokaklara döküldü
İngilizler salgın nedeniyle sokaklara döküldü
İngiliz bilim insanlarından mutasyon açıklaması
İngiliz bilim insanlarından mutasyon açıklaması
Rusya'dan koronavirüs ilacı açıklaması! Tarihi ve fiyatı belli oldu
Rusya'dan koronavirüs ilacı açıklaması! Tarihi ve fiyatı belli oldu
O ülkede başkan yardımcısına saldırı
O ülkede başkan yardımcısına saldırı
Daha Fazla Video Göster