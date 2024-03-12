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Rusya'nın İvanova bölgesinde 15 kişiyi taşıyan nakliye uçağı düştü

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Giriş: 12.03.2024 14:53
Son dakika haberine göre Rusya'nın İvanova bölgesinde 15 kişiyi taşıyan İL-76 tipi askeri nakliye uçağının düştüğü bildirildi. Uçakta 8 mürettebat ve 7 yolcunun bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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