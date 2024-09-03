03 Eylül 2024, Salı
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Rusya'dan Ukrayna'ya füzeli saldırı! Okul ve hastane vuruldu
Ukrayna ile Rusya arasında savaş sürüyor. Ukrayna kaynakları, Poltava bölgesine Ruslar tarafından füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda 41 kişi ölürken, 180 kişi yaralandı.