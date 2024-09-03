03 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Rusya'dan Ukrayna'ya füzeli saldırı! Okul ve hastane vuruldu

Rusya'dan Ukrayna'ya füzeli saldırı! Okul ve hastane vuruldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.09.2024 16:00
Ukrayna ile Rusya arasında savaş sürüyor. Ukrayna kaynakları, Poltava bölgesine Ruslar tarafından füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda 41 kişi ölürken, 180 kişi yaralandı.
Rusya’dan Ukrayna’ya füzeli saldırı! 41 ölü
Rusya'dan Ukrayna'ya füzeli saldırı! 41 ölü
Ölen rehinenin görüntüleri yayınlandı
Ölen rehinenin görüntüleri yayınlandı
Çocuk katili işgalci komutan istifa etti
Çocuk katili işgalci komutan istifa etti
İşgalci İsrail komutanı istifa etti
İşgalci İsrail komutanı istifa etti
Asya Pasifik’te gerilim yükseliyor!
Asya Pasifik'te gerilim yükseliyor!
Mekke’de sağanak yolları göle çevirdi!
Mekke’de sağanak yolları göle çevirdi!
Naaşın üzerinden zırhlı araçla geçtiler!
Naaşın üzerinden zırhlı araçla geçtiler!
İsrail’de genel grev kararı! Tel Aviv karışıyor
İsrail’de genel grev kararı! Tel Aviv karışıyor
Putin’in casus balinası Hvaldimir öldü
Putin’in casus balinası Hvaldimir öldü
Putin Moğolistan’da tutuklanır mı?
Putin Moğolistan'da tutuklanır mı?
Almanya’da aşırı sağın yükselişi!
Almanya'da aşırı sağın yükselişi!
İnsani ara katliamı! İşgal planı devrede
İnsani ara katliamı! İşgal planı devrede
Daha Fazla Video Göster