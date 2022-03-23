NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “ İkili anlaşmalar çerçevesinde Doğu'daki mevcudiyetimiz güçlendiriliyor. Biz hazırız ve müttefikleri koruma konusunda hazırlıklıyız.” dedi. Rusya'dan nükleer endişeleri arttıracak yeni bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov ülkeleri için varoluş bir tehdit olması durumunda nükleer silah kullanabileceklerini söyledi. Rusya kitle imha silahı kullanmasına karşı açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, " İkili anlaşmalar çerçevesinde Doğu'daki mevcudiyetimiz güçlendiriliyor. Biz hazırız ve müttefikleri koruma konusunda hazırlıklıyız." dedi. Peki Rusya-Ukrayna savaşı nereye gidiyor? Rusya duracak mı? Rusya'dan nükleer tehdidi ne anlama geliyor? Nükleer savaş riski var mı? İşaret edilen "varoluşsal tehdit" ne demek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya değerlendirdi.