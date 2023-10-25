28 Ekim 2023, Cumartesi
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Rusya’dan ‘nükleer saldırı’ adımı! İşte böyle ateşlendi
Rusya’da kara, hava ve deniz unsurlarıyla misilleme amaçlı nükleer saldırı tatbikatının yapıldığı bildirildi. Öte yandan Rus lider Putin, son Çin ziyaretinde İsrail'e yardım bahanesiyle yaşananlardan dolayı ABD'yi ikaz ederek "Akdeniz'de konuşlu Amerikan uçak gemileri Karadeniz'deki Rus havadan atılan hipersonik füzelerinin menzili içinde" uyarısında bulunmuştu. İşte Rusya'nın yaptığı tatbikatın videosu...