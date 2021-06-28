28 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Rusya'dan İngiltere'ye ''nükleer'' gözdağı!

Rusya'dan İngiltere'ye ''nükleer'' gözdağı!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.06.2021 16:56
Karadeniz'de İngiltere ile Rusya arasında yaşanan "uyarı ateşi" gerginliği, dünya ülkelerini taraflar arasında bir savaş ihtimaline karşı diken üstünde bırakmıştı. Bölgedeki denizaltılara "teyakkuz halinde bekleme" komutu verildiğini açıklayan Rusya’dan, gerginliği had safhaya çıkaracak bir hamle geldi. Moskova yönetimi, "şehir katili" lakaplı devasa nükleer denizaltının ilk kez denize açıldığını bildirdi.
Rusya'dan İngiltere'ye ''nükleer'' gözdağı!
Rusya'dan İngiltere'ye ''nükleer'' gözdağı!
ABD iki ülkeyi vurdu! Dünyayı sarsan gelişme
ABD iki ülkeyi vurdu! Dünyayı sarsan gelişme
Genç kız dehşeti yaşadı! 9 metrelik...
Genç kız dehşeti yaşadı! 9 metrelik...
Dünyayı ele geçirecekler
"Dünyayı ele geçirecekler"
Rusya kıtalararası balistik füze fırlattı!
Rusya kıtalararası balistik füze fırlattı!
Saniyeler sonrası korkunç! Onlarca bisikletçi...
Saniyeler sonrası korkunç! Onlarca bisikletçi...
Belediye başkanının üzerine köpek işedi
Belediye başkanının üzerine köpek işedi
Kiliseye EYP'li saldırı! Yaralılar var
Kiliseye EYP'li saldırı! Yaralılar var
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Kovid-9 ölümler son 6 ayın zirvesinde!
Kovid-9 ölümler son 6 ayın zirvesinde!
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock danışmanıyla öpüştüğü fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından istifa etti
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock danışmanıyla öpüştüğü fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından istifa etti
Korku dolu anlar! Gökyüzünde aniden ortaya çıktı
Korku dolu anlar! Gökyüzünde aniden ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster