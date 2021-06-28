Rusya'dan İngiltere'ye ''nükleer'' gözdağı!

Karadeniz'de İngiltere ile Rusya arasında yaşanan "uyarı ateşi" gerginliği, dünya ülkelerini taraflar arasında bir savaş ihtimaline karşı diken üstünde bırakmıştı. Bölgedeki denizaltılara "teyakkuz halinde bekleme" komutu verildiğini açıklayan Rusya’dan, gerginliği had safhaya çıkaracak bir hamle geldi. Moskova yönetimi, "şehir katili" lakaplı devasa nükleer denizaltının ilk kez denize açıldığını bildirdi.