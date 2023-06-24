Rusya'da "Wagner" gerilimi

Rus Devleti ile Wagner Grubu arasında kriz çıktı. Rus Güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu, Rus Ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçladı ve "saldırı sonrası çok sayıda askerimiz öldü" ifadelerini kullandı. Peki Rusya'da ne oluyor?