24 Haziran 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Rusya'da "Wagner" gerilimi

Rusya'da "Wagner" gerilimi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.06.2023 12:16
Rus Devleti ile Wagner Grubu arasında kriz çıktı. Rus Güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu, Rus Ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçladı ve "saldırı sonrası çok sayıda askerimiz öldü" ifadelerini kullandı. Peki Rusya'da ne oluyor?
Rusya’da Wagner gerilimi
Rusya'da "Wagner" gerilimi
Vladimir Putin: Düşmanlar birliğimizi bozmak istiyor
Vladimir Putin: Düşmanlar birliğimizi bozmak istiyor
Rusya Savunma Bakanlığı: Kandırıldınız
Rusya Savunma Bakanlığı: Kandırıldınız
Prigojin Rostov Kentinde
Prigojin Rostov Kentinde
Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı
Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan çağrı
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan çağrı
Wagner, Askeri Bölge karargahında
Wagner, Askeri Bölge karargahında
Rusya ve Wagner arasında kriz!
Rusya ve Wagner arasında kriz!
Putin’den ilk açıklama: İhanet
Putin'den ilk açıklama: İhanet
Rusya Wagner güçlerini mi vurdu?
Rusya Wagner güçlerini mi vurdu?
İzin çıktı! Satış başladı
İzin çıktı! Satış başladı
111 yıl sonra ikinci facia
111 yıl sonra ikinci facia
Daha Fazla Video Göster