Rusya’da SİHA saldırısı alarmı! Hedefte Moskova mı vardı?

Rusya, başkent Moskova yakınlarında, Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.. Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı da bu açıklamadan birkaç saat önce ülkenin güneyinde iki İHA'nın düşürüldüğünü belirtti. Peki Moskova'ya düşen SİHA Ukrayna'ya mı ait ve Kırım'a İHA saldırısını kim yaptı? Rusya Ukrayna savaşında son durumu A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN