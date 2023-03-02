02 Mart 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Rusya’da SİHA saldırısı alarmı! Hedefte Moskova mı vardı?
Rusya, başkent Moskova yakınlarında, Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.. Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı da bu açıklamadan birkaç saat önce ülkenin güneyinde iki İHA'nın düşürüldüğünü belirtti. Peki Moskova'ya düşen SİHA Ukrayna'ya mı ait ve Kırım'a İHA saldırısını kim yaptı? Rusya Ukrayna savaşında son durumu A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.