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Rusya’da SİHA saldırısı alarmı! Hedefte Moskova mı vardı?

A Haber
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Giriş: 02.03.2023 09:07
Rusya, başkent Moskova yakınlarında, Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.. Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı da bu açıklamadan birkaç saat önce ülkenin güneyinde iki İHA'nın düşürüldüğünü belirtti. Peki Moskova'ya düşen SİHA Ukrayna'ya mı ait ve Kırım'a İHA saldırısını kim yaptı? Rusya Ukrayna savaşında son durumu A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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