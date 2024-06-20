Rusya’da petrol rafinesine drone saldırısı!

Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik Ukrayna'nın dron saldırıları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Rostov kentinde petrol tesisinin vurulmasının ardından bugün iki rafineri daha hedef alındı. Başkent Moskova'nın güneydoğusunda bulunan Tambov kentindeki bir rafineri gece saatlerinde saldırının hedefi olurken, rafineride patlamanın ardından yangın çıktı. Tambov Valisi Maxim Yegorov, yaptığı yazılı açıklamada saldırının hemen ardından itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini ve yangın sırasında can kaybının yaşanmadığını söyledi.

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