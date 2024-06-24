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Rusya’da kırmızı alarm! Sinagog ve kiliseye saldırı: Birçok ölü ve yaralı...

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 24.06.2024 09:07
Rusya’ya bağlı Dağıstan’da yapılan silahlı saldırılarda bir polis noktası, sinagog ve iki kilise hedef alındı. Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, Mahaçkale şehrindeki silahlı saldırıda hayatını kaybeden polislerin sayısının 15'i geçtiğini belirtti. Öte yandan düzenlenen operasyonda 5 saldırganın etkisiz hale getirildiği açıklandı.
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