Rusya’da fırtına! Dev dalgalar bir kişiyi götürdü

Rusya'nın Karadeniz sahilinde bulunan turizm şehri Soçi'de şiddetli fırtına dev dalgaları beraberinde getirdi. Riske aldırış etmeden iskelede yürüyüş yapan iki kişiden biri de, dalganın sahile vurmasıyla suya düşerek gözden kayboldu.

Rusya'nın Karadeniz'e sahili bulunan kritik turizm şehirlerinden Soçi'de etkili olan fırtına dev dalgaları beraberinde getirdi.

1 KİŞİYİ DALGALAR GÖTÜRDÜ

Sahilde yürüyüşe çıkanların bazıları şiddetli fırtınaya hazırlıksız yakalanırken, bazıları da tehlikeye aldırış etmeyerek iskelede yürüdü. Tehlikeyi hiçe sayan 2 kişiden biri dalganın etkisiyle suya düşerek gözden kaybolurken, diğeri de dalgadan nasibini aldı.

PANİKLE KAÇIŞTILAR

Kıyıdaki başka bir kişi ise arkasından gelen dev dalgayla birlikte sırılsıklam oldu. Sahilde scooter'ı ile gezintiye çıkan diğer bir kişi de dalganın kıyıya çarpmasıyla paniğe kapılarak kaçmaya başladı.

YASAKLANDI

Rusya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan tüm kentlerinde teknelerin denize açılmasına ve halkın sahillerde yürüyüşüne yasak getirildi.