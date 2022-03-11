Rusya Ukrayna’da hangi silahları kullanıyor? ­Su-57’ler savaşta ilk kez boy gösterdi | ­Su-57’lerin bilinmeyen özelliği ne?

SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında en çok merak edilen konulardan biri de Rusya'nın bölgede hangi silahları kullandığı. A Haber'de yayınlanan Arka Plan programında çok önemli bir detay ekranlara taşındı. Rus ordusunun 5. nesil savaş uçağı Su-57'ler Ukrayna'daki savaşta boy gösterdi. Peki, Su Su-57'lerin özellikleri neler? Ukrayna'da hangi bombardımanda kullanıldı? Rusya Ukrayna'da hangi başka silahlarını deniyor ya da kullanıyor? Kritik detayları Savunma Analisti Hakan Kılıç tek tek anlattı. (A HABER.COM.TR ÖZEL HABER)

Rusya'nın "gizli" silahı Su-57'ler Ukrayna'da ortaya çıktı. Rusya, Ukrayna savaşında birçok silahını sahaya sürdü. Peki, Rusya Ukrayna'da hangi silahları kullanıyor? Su-57'lerin bilinmeyen özelliği ne? Bu önemli gelişmeyi A Haber'e anlatan Savunma Analisti Hakan Kılıç, şu ayrıntıları paylaştı.

Video üzerine Ukrayna'da kullanıldığı öne sürülen ve Rus ordusunun 5. nesil savaş uçağı olan Su-57 ile ilgili Hakan Kılıç, "(Su-57) Oldukça alçak geçiş yapıyor. Burada iki tane hastane ve bir başka bir sivil yerleşim yerinin vurulduğu söylendi. Uçağın kanat yapısı Rusya'da sadece tel bir uçakta var. Rusların Amerikan F-22'sine F-35'ine rakip olarak yaptığı en son uçak" dedi.

Savunma Analisti Hakan Kılıç, "Biz bu uçağı Sayın Cumhurbaşkanı'nın (Başkan Erdoğan) Moskova'daki o havacılık fuarına gittiğinde, Putin ile çektirdiği bir fotoğraf vardı. Bütün dünya medyası tarafından konuşulmuştu. Hatta orada (Başkan Erdoğan) 'Bu uçak uçuyor mu? Seri üretimde mi?' diye sormuştu. Hatta Ruslar da 'Size de satabiliriz' gibi böyle spekülatif, çok gerçekçi olmayan bir ifadeleri vardı." açıklamasını yaptı.

"Su-57'nin garip bir hikayesi var" diyen Savunma Analisti Hakan Kılıç, "Normalde bir uçakta 1-2-3 tane prototipini yaparsınız daha sonra seri üretimine geçersiniz. Bu uçakta çok fazla sorun oldu. 12 tane prototipten sonra seri üretime geçti. Bunun 2 amacı var; birincisi Ruslar termal motorunu bir türlü yapamadılar. Diğeri ise maliyeti. Bir türlü fonlayıp da seri üretime geçemedi. Daha sonra Su-57'leri Suriye'de de bile savaşta denediler. Sonra seri üretime geçildi. 76 tane yapılacağına dair anlaşma imzalandı. İlk seri üterim uçak ise (Su57) düştü. Ama bu olabilir ve seri üretim uçak düşebilir. Sonra 2-3 tane yapıldı. Belli ki burada da (Ukrayna'da) deniyorlar. F-22 yani ABD'nin en iyi savaş uçağının karşılığı Su-57'dir. Rus hava sahasını gelecekte bu uçak koruyacak. Sonuçta SU-57'ler çok iyi bir avcı uçağıdır. Yani Rus Hava Kuvvetleri'nin geleceği. İlginç olan ise elinde birkaç tane olmasına rağmen Ukrayna'ya göndermiş olması. Savunma medyası açısından çok önemli bir haber." bilgilerini verdi.

SU-57'LER SAHAYI NASIL ETKİLER? İŞTE SU-57'NİN ÖZELLKİLERİ

Rus Hava Kuvvetleri envanterine giren Su-57 takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor.

Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı saatte 2 bin 600 kilometre azami hıza sahip.

Su-57, 5,8 saat uçuş yapabiliyor.

Su-57, 10 bin kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 35 bin 480 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 11 bin 100 kilogram iç yakıt rezervi bulunuyor.

RUSYA UKRAYNA'DA HANGİ SİLAHLARI KULLANIYOR?

-Tochka-u taktik balistik füze

-İskender-M 723 (500 KM. menzilli) - (İnsan haklarına aykırı bir silahtır)

-KH 31 serisi seyir füzesi (70 ile 100 KM menzilli)

-Su-34 taktik bombardıman uçağı: Rusya OFAB 250 ve 500 füzeleri kullanıyor

Serbest düşme bombası. Güdümsüz rastgele bombardıman için kullanılıyor.

NOT: Ukrayna'daki sivil zayiatlarına sebebi olan bombalar.

Rusya riske girerek maliyeti de azaltma adına alçaktan uçarak bombalıyor.

Rusya ayrıca Ukrayna'da yangın bombası kullandı.

-Kalibr seyir füzesi

-KA-52 helikopteri