21 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Rusya Ukrayna'da bataklığa mı sürükleniyor? Ukrayna'yı işgal ederse ne olur? İşte önündeki 3 engel ve ABD'nin isteği

Rusya Ukrayna'da bataklığa mı sürükleniyor? Ukrayna'yı işgal ederse ne olur? İşte önündeki 3 engel ve ABD'nin isteği

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.02.2022 13:21
Rusya – Ukrayna savaşı kapıda mı? Diplomasi üstün gelecek mi? Sahadaki son durum ne? NATO ve ABD, Rusya - Ukrayna savaşı mı çıkarmak istiyor? Bölgede dünya savaşı çıkma ihtimali var mı? Savaşı kimler neden istiyor? Altınbaş Üniverstesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer ve Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Filiz Katman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Rusya bataklığa mı sürükleniyor? RUSYA BATAKLIĞA MI SÜRÜKLENİYOR?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Rusya bataklığa mı sürükleniyor?
Rusya bataklığa mı sürükleniyor?
Siviller nasıl tahliye ediliyor?
Siviller nasıl tahliye ediliyor?
Sağlık durumu nasıl?
Sağlık durumu nasıl?
Krizin gölgesinde ABD – Rusya görüşmesi
Krizin gölgesinde ABD – Rusya görüşmesi
Savaş uçağı düştü! İşte ilk görüntüler
Savaş uçağı düştü! İşte ilk görüntüler
Rusya’dan şoke eden görüntü: Askeri araçlar işaretlendi
Rusya'dan şoke eden görüntü: Askeri araçlar işaretlendi
Sınırda ne oluyor? Siviller akın etti
Sınırda ne oluyor? Siviller akın etti
Ukrayna zirvesi için anlaştılar
Ukrayna zirvesi için anlaştılar
Rusya’dan flaş açıklama: Devam edecek
Rusya'dan flaş açıklama: Devam edecek
Canlı yayında patlama sesleri
Canlı yayında patlama sesleri
İngiltere Kraliçesi koronavirüse yakalandı
İngiltere Kraliçesi koronavirüse yakalandı
Donbass’tan gece boyu çatışma sesleri
Donbass’tan gece boyu çatışma sesleri
Daha Fazla Video Göster