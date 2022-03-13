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Rusya - Ukrayna savaşı ne zaman bitecek?

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Giriş: 13.03.2022 21:53
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik sürerken ORSAM Başkanı Prof.Dr. Ahmet Uysal A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uysal, savaşın şu an başında olunduğunu söylerken, Putin'in aleyhine bir sistem oluşturulduğunun da altını çizdi. Uysal ayrıca savaşı bitirecek olan devleti de açıkladı. İşte detaylar...
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