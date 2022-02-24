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Rusya Ukrayna savaşı başladı mı? Rusya Askeri Güçleri Ukrayna'ya girdi mi? Rusya tanklarının şehre girişi kamerada!

DHA
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Giriş: 24.02.2022 11:32
Güncelleme:24.02.2022 12:02
Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, Rusya ve Belarus sınırı tarafından Rusya'nın saldırısına uğradığı belirtildi. Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 05.00 sıralarında Ukrayna?nın, Rusya ve Belarus sınırı tarafından Rusya?nın saldırısına uğradığı belirtildi. Saldırıda, sınır birlikleri ve kontrol noktalarının topçu, ağır teçhizat ve hafif silahlarla hedef alındığı ve bunun Luhansk, Sumy, Kharkiv, Chernihiv ve Zhytomyr bölgelerinde gerçekleştiği ifade edildi.
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