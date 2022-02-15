Rusya-Ukrayna krizinde kritik tarih! Saldırı olacak mı?

Ukrayna için en kritik haftaya girildi. ABD'ye göre 130 binden fazla Rus askeri Ukrayna çevresine konuşlandı. İşgal çarşamba günü başlayabilir. Yani gözler 16 Şubat'a çevrildi. A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada haber nöbetini sürdürüyor. Krizin merkezi olarak görülen Donbass'ta bulunan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu bölgedeki son durumu aktardı.

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