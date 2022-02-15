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Rusya-Ukrayna krizinde kritik tarih! Saldırı olacak mı?

A Haber
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Giriş: 15.02.2022 09:33
Ukrayna için en kritik haftaya girildi. ABD'ye göre 130 binden fazla Rus askeri Ukrayna çevresine konuşlandı. İşgal çarşamba günü başlayabilir. Yani gözler 16 Şubat'a çevrildi. A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada haber nöbetini sürdürüyor. Krizin merkezi olarak görülen Donbass'ta bulunan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu bölgedeki son durumu aktardı.
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