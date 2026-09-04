-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Bakan Gürlek duyurdu! 4 yeni nesil çeteye operasyon: 42 gözaltı
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bakan Gürlek duyurdu! 4 yeni nesil çeteye operasyon: 42 gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Kayseri’de yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 46 şüphelinin hedef alındığını açıkladı. Antalya’da 10, Kayseri’de ise 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gürlek, “Gençlerimizi suç örgütlerinin ağına düşürmeye, şiddeti normalleştirmeye ve suçu bir güç ve itibar unsuru gibi göstermeye çalışan hiçbir yapıya müsaade etmeyeceğiz” dedi Detayları A Haber muhabiri Burcu Özüduru, aktardı.

Başkan Erdoğan'dan "Kitaba Vefa" programında dikkat çeken vurgu: "Mazisi olmayanın atisi de olmaz"
Sonraki Video
Başkan Erdoğan'dan "Kitaba Vefa" programında dikkat çeken vurgu: "Mazisi olmayanın atisi de olmaz"
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar