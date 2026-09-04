Bakan Gürlek duyurdu! 4 yeni nesil çeteye operasyon: 42 gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Kayseri’de yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 46 şüphelinin hedef alındığını açıkladı. Antalya’da 10, Kayseri’de ise 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gürlek, “Gençlerimizi suç örgütlerinin ağına düşürmeye, şiddeti normalleştirmeye ve suçu bir güç ve itibar unsuru gibi göstermeye çalışan hiçbir yapıya müsaade etmeyeceğiz” dedi Detayları A Haber muhabiri Burcu Özüduru, aktardı.