07 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Rusya Türkiye'ye sahra hastanesi gönderdi

Rusya Türkiye'ye sahra hastanesi gönderdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.02.2023 01:45
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye'deki deprem nedeniyle kurtarma ekiplerinin yanı sıra depremde yaralananların tedavisi için sahra hastanesi gönderdi.

Türkiye'nin birçok ilinde can ve mal kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek ekipleri gönderilmeye devam ediyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı gündüz saatlerinde gönderilen arama kurtarma ekiplerine ek olarak akşam saatlerinde yeni ekiplerin yola çıktığını açıkladı.

Bakanlık ayrıca deprem bölgelerine kurulması için sahra hastanesi gönderiminin de gerçekleştirildiğini duyurarak, "Depremzedelere doğrudan afet bölgesinde yardım sağlamak amacıyla Türkiye'ye hava yoluyla taşınabilen bir sahra hastanesi gönderildi. Hastanede çalışan 40'tan fazla uzman nitelikli tıbbi yardım sağlayacak" denildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye'ye gönderilen ekiplerin havaalanlarından yola çıkışlarına ve uçaklarla yardım paketlerinin gönderilmesine dair görüntüler de yayınladı.

Bakanlık Türkiye'nin yanı sıra Suriye'ye de kurtarma ekiplerinin yanı sıra insani yardım malzemelerinin gönderildiğini duyurdu.

Rusya’dan Türkiye’ye yardım eli
Rusya'dan Türkiye'ye yardım eli
BM’de Türkiye için saygı duruşu
BM'de Türkiye için saygı duruşu
Taziye ve dayanışma mesajları
Taziye ve dayanışma mesajları
Avusturya’da çığ altında kalan 5 kişi öldü!
Avusturya'da çığ altında kalan 5 kişi öldü!
Pervez Müşerref hayatını kaybetti
Pervez Müşerref hayatını kaybetti
ABD ordusu Çin’in casus balonunu düşürdü!
ABD ordusu Çin’in casus balonunu düşürdü!
ABD ordusu Çin’in casus balonunu düşürdü!
ABD ordusu Çin’in casus balonunu düşürdü!
Almanya Maliye Bakanı’nın zor anları!
Almanya Maliye Bakanı’nın zor anları!
İngiltere’de grevler sürüyor
İngiltere'de grevler sürüyor
İtalya’da yeterli doktor bulunamıyor
İtalya'da yeterli doktor bulunamıyor
Nükleer silahların olduğu eyalette görüldü!
Nükleer silahların olduğu eyalette görüldü!
Eşi benzeri görülmemiş cinayet
Eşi benzeri görülmemiş cinayet
Daha Fazla Video Göster