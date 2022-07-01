Rusya Odessa’yı vurdu: 17 ölü

Rusya - Ukrayna savaşı sürüyor. Rusya'nın hedefi bu sefer Odessa oldu. Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen füze saldırısında en az 17 kişinin öldüğü belirtiliyor.

Rusya Devet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş ülkenin doğu bölgesinde yoğunlaşmış durumda.

İki ordu Donbas'ın kontrolü için kıyasıya bir mücadele veriyor. Rusya bir yandan da ukrayna kentlerini füzeler ile hedef alıyor.

Kanlı AVM saldırısından günler sonra bu defa Odessa Rus füzelerinin hedefi oldu.

Rus füzesi bir apartmana isabet etti. Saldırıda en az 17 kişi hayatını kaybetti.