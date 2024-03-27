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Rusya konser katliamının yasını tutuyor! Ruslar A Haber’e anlattı: Bu acı Rusya’yı birleştirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2024 14:31
Rusya, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği konser salonu katliamında hayatını kaybedenlerin yasını tutuyor. 139 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından olay yerine akın eden Moskovalılar, ölenler için alana çiçek bıraktı. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, yas tutan Moskovalılara mikrofon uzattı, yaşanan katliamla ilgili duygu ve düşüncelerini dinledi.
Moskovadaki saldırıya ilişkin Putinden açıklama

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