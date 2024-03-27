Rusya konser katliamının yasını tutuyor! Ruslar A Haber’e anlattı: Bu acı Rusya’yı birleştirdi

Rusya, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği konser salonu katliamında hayatını kaybedenlerin yasını tutuyor. 139 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından olay yerine akın eden Moskovalılar, ölenler için alana çiçek bıraktı. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, yas tutan Moskovalılara mikrofon uzattı, yaşanan katliamla ilgili duygu ve düşüncelerini dinledi.

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