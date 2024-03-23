Son dakika: Moskova’da konser salonunda silahlı saldırı! Kremlin’den flaş açıklama: Failler yakalandı

04:11 ABD'DEN MOSKOVA SALDIRISI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA KİRBY: "UKRAYNA'NIN ROLÜNE DAİR KANIT YOK"

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby Moskova saldırısında Ukrayna'nın rolünün olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını söyledi. Kirby, "Bu erken saatte, sizi Ukrayna ile herhangi bir bağlantı hakkında bilgiden mahrum bırakacağım" ifadelerini kullandı.

"RUSYA: MOSKOVA'DAKİ TERÖR SALDIRISINDA ÖLENLERİN SAYISI 60'IN ÜZERİNE ÇIKTI"

03:11 Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'daki terör saldırısında 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, ölü sayısının artabileceğini bildirdi.

Komiteden yapılan açıklamada, olayın gerçekleştiği yerde uzmanların çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin cesetlerinin incelendiği aktarılan açıklamada, "Terör saldırısı sonucu 60'tan fazla kişinin öldüğü tespit edildi. Ne yazık ki kurbanların sayısı artabilir." ifadeleri kullanıldı. Olay yerindeki silah ve mühimmat dahil bütün delillerin hepsine el konulduğu, genetik, balistik ve parmak izi incelemelerinin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, bütün kamera görüntülerine el konulduğu ve incelendiği ifade edildi.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova terör saldırısına ilişkin Telegram hesabından açıklama yaptı.