Son dakika: Moskova'da konser salonunda silahlı saldırı! Kremlin'den flaş açıklama: Failler yakalandı
Son dakika haberi... Rusya'nın başkenti Moskova’da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en 93 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi ise yaralandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lavrov ile görüştü ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Kremlin, saldırının 4 faili dahil olmak üzere 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Caşın, "Bu uluslararası bir terör eylemi" dedi. İşte detaylar...
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna terör saldırısı düzenlendi. Rus Federal Güvenlik Servisi, Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısında 93 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişi yaralandığını duyurdu.
12.00 RUSYA'DAN UKRAYNA İDDİASI
Rusya: (Moskova'daki) Saldırıya katılan teröristler, Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştı. Teröristler sınırı geçmeyi planladı ve Ukrayna tarafında temasları vardı
11.20 ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'daki terör saldırısında 93 kişinin öldüğünü, hayatını kaybedenlerin sayısının daha da artabileceğini bildirdi.
Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna dün düzenlenen terör saldırısına yönelik soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Saldırıda 93 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, "Ölenlerin sayısı daha da artabilir. İlk verilere göre hayatını kaybedenlerin ölüm nedenleri ateşli silah yaralanmaları ve duman zehirlenmesiydi." bilgisi verildi.
Saldırganların otomatik silahlar ile mühimmatı olay yerinde bıraktığını ifade edilen açıklamada, tüm deliller üzerinde incelemelerin sürdüğü bildirildi.
11.10 KREMLİN DUYURDU: SALDIRGANLAR DAHİL 11 GÖZALTI
Kremlin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını" rapor ettiğini bildirdi.
Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada, Bortnikov'un, Putin'e, Crocus City Hall konser salonundaki terör saldırısına ilişkin rapor verdiği belirtildi.
Açıklamada, "Bortnikov, Crocus City Hall'deki terör saldırısına doğrudan karışan 4 teröristin de aralarında bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi." ifadesi kullanıldı.
Ayrıca açıklamada, Bortnikov'un, terör saldırısını gerçekleştirenlerin suç ortaklarını belirleme çalışmaları hakkında da Putin'e bilgi verdiği kaydedildi.
08.44 PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ! MEDVEDEV: ÖLÜME ÖLÜM
Saldırı sonrası ilk açıklamasını yapan Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör saldırısında yaralanan herkese acil şifalar dilerken Kremlin, aralarında Federal Güvenlik Servisi (FSB) başkanı Alexander Bortnikov'un da bulunduğu güvenlik şefleri tarafından Putin'e dakika dakika bilgi verildiğini duyurdu.
ÖLÜME ÖLÜM MESAJI
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Medvedev ise saldırı sonrası çok sert bir açıklama yapmış "Ölüme ölüm" demişti. Saldırının arkasında Ukrayna olabileceğini belirten Medvedev "Şiddete güçle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır. Bunların Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit edilirse hepsi acımasızca yok edilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.
04:11 ABD'DEN MOSKOVA SALDIRISI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA KİRBY: "UKRAYNA'NIN ROLÜNE DAİR KANIT YOK"
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby Moskova saldırısında Ukrayna'nın rolünün olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını söyledi. Kirby, "Bu erken saatte, sizi Ukrayna ile herhangi bir bağlantı hakkında bilgiden mahrum bırakacağım" ifadelerini kullandı.
"RUSYA: MOSKOVA'DAKİ TERÖR SALDIRISINDA ÖLENLERİN SAYISI 60'IN ÜZERİNE ÇIKTI"
03:11 Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'daki terör saldırısında 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, ölü sayısının artabileceğini bildirdi.
Komiteden yapılan açıklamada, olayın gerçekleştiği yerde uzmanların çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin cesetlerinin incelendiği aktarılan açıklamada, "Terör saldırısı sonucu 60'tan fazla kişinin öldüğü tespit edildi. Ne yazık ki kurbanların sayısı artabilir." ifadeleri kullanıldı. Olay yerindeki silah ve mühimmat dahil bütün delillerin hepsine el konulduğu, genetik, balistik ve parmak izi incelemelerinin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, bütün kamera görüntülerine el konulduğu ve incelendiği ifade edildi.
RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova terör saldırısına ilişkin Telegram hesabından açıklama yaptı.
Zaharova, dünyanın dört bir yanındaki vatandaşların, Crocus City Hall'de düzenlenen saldırıya ilişkin bakanlığa telefon ederek, başsağlığı dileğinde bulunduğunu belirtti.
Arayanların, "tüm insanlığın gözleri önünde gerçekleşen bu kanlı terör saldırısını güçlü bir şekilde kınayan ifadeler kullandığını" kaydeden Zaharova, kurbanları kurtarmak için çaba sarfedildiğini kaydetti.
Zaharova, "Tüm dünya toplumu, bu korkunç suçu kınamak zorundadır." ifadesini kullandı.
Rus Dışişleri "Beyaz Saray, Moskova'daki terör saldırısına Ukraynalıların karıştığına dair herhangi bir belirti görmediğini söyledi. Bu sonuçlara neye dayanarak varıyor?" açıklamasında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'daki terör saldırısına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden toplantı talep edeceklerini bildirdi.
"ULUSLARARASI BİR TERÖE EYLEMİ"
Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çaşın, "Bu planlı bir eylem. Sırtlarında malzemeler var. El bombası da olabilir yangın bombası da olabilir. Doğrudan sivil hedeflere ateş açılıyor. Bu bir terör eylemi. Uluslararası bir terör eylemi. Planlı ve organize bir eylem" dedi.
İSRAİL VE İNTİKAM ŞİİRİ
Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar: Son derece karmaşık, çok boyutlu ve bütün dünya için çok tehlikeli bir durum var. Çünkü bir küresel güce bir nükleer güce saldırı yapıyorsunuz ve bu ülke gerginliklerin tam olarak ortasında yer alıyor. Hem Ukrayna savaşını yapıyor hem de bunun yansımalarının hem pek çok gerginliği içerisinde yer alıyor. Bu işin arkasında İsrail olduğuna dair cümleler kuruldu. Çünkü 8 Ekim'de Netanyahu Rusya'ya yönelik bir intikam şiiri okudu.
DEAŞ TAKTİKLERİNE BENZEMİYOR
Bu şiir neden okundu? Hamas meselesinin altında İran oradan Rusya ve bir çok entrika… Bunun karşılığı olarak yorumlar yapıldı. Bunu karşılığı olarak cümleler kurulması ilginçtir. Bu eylem çok DEAŞ türü bir eylem değil onların kullandıkları taktiklere çok benzemiyor. DEAŞ böyle bir ortamda neden bunu yapsın? Bunun çok iyi sorgulanması lazım. Sahte Bayrak operasyonu olabilir mi? Yani bu işi bir başkası yapar DEAŞ bunu üstlenir. Maksat Rusların kafasını karıştırmak. DEAŞ birileri tarafından yönetilen ve yönlendirilen bir örgüt burada farklı durumlar var. Burada bir etnik grup da söz konusu olabilir. Putin'e karşı olan bir siyasi karşılık da olabilir.
ÖNCEDEN HAZIRLIK YAPILMIŞ
Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl: İlk defa böyle bir olay yaşanmıyor. Eğer öyle olsa komplo teorilerine ben de katılırdım. Rusya'da sürekli olarak belli bir dönemden sonra böyle terör eylemlerinin yaşandığını gördük. Burada verilen mesajın çok değişik anlamları var. Bunu unutmamak gerekir. Konser salonun alevlenmesi kolay değil önceden hazırlık yapıldığı belli oluyor. O binaya gitmiş biri olarak bunu söylüyorum.
MEDVEDEV'DEN SERT SÖZLER: ÖLÜME ÖLÜM
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, aldırıya ilişkin Telegram hesabından açıklama yaptı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Medvedev, kurbanların sevenlerine de güç diledi.
Medvedev, "teröristlerin yalnızca misilleme amaçlı terörden" anladığını belirterek "Şiddete güçle karşılık verilmediği, teröristlerin toplu infazları ve ailelerine yönelik baskılara ölümlerle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır." ifadesini kullandı.
Medvedev ayrıca şunları kaydetti:
"Bunların Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit edilirse onlara ve ideolojik ilham verenlere karşı başka türlü davranmak imkansızdır. Hepsi terörist olarak bulunup acımasızca yok edilmelidir. Böyle vahşeti gerçekleştiren devletin yetkilileri de dahil. Ölüme ölüm."
UKRAYNA: MOSKOVA'DAKİ SALDIRIYLA UKRAYNA'NIN İLGİSİ YOK
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna yönelik terör saldırısıyla Ukrayna'nın ilgisinin olmadığını belirtti.
Podolyak, Telegram hesabından Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna yapılan terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.
Söz konusu saldırıyla Ukrayna'nın "hiçbir ilgisi olmadığını" kaydeden Podolyak, "Bu olaylar, saldırgan ülke liderliğinin kendi halkına karşı uyguladığı terörün emarelerini taşıyor." ifadesini kullandı.
MOSKOVA'DA HAFTA SONU HALKA AÇIK TÜM ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ
Olay yerine 50'den fazla ambulans ekibi ve acil servis görevlisi sevk edilirken, başkent Moskova'da havalimanlarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hafta sonu Moskova'da tüm halka açık etkinliklerin iptal edildiğini kaydetti.
Acil Durumlar Bakanlığı Genel Müdürlüğü'nden TASS'a yapılan açıklamaya göre, binadaki yangını söndürmek için Moskova Havacılık Merkezi'nden helikopterler olay yerine gönderildi.
ABD, İNGİLTERE, KANADA'NIN DA DAHİL BAZI ÜLKELER RUSYA'DAKİ VATANDAŞLARINI UYARMIŞTI
ABD'nin İngiltere, Almanya, İsveç, Letonya, Çekya, Kanada ve Güney Kore'nin aralarından bulunduğu çok sayıda ülkenin Moskova Büyükelçiliği, 8 Mart'ta başkent Moskova'daki vatandaşlarına kalabalıktan uzak durma çağrısında bulunmuştu.
ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden 8 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, ABD vatandaşlarına 48 saat boyunca Moskova'daki kalabalık alanlardan uzak durmaları çağrısında bulunularak "aşırılık yanlılarının" buraları hedef alma planları olduğu kaydedilmişti.
ABD'nin ardından söz konusu diğer ülkelerin Moskova Büyükelçilikleri de Rusya'daki vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulunmuştu.
Almanya Dışişleri Bakanlığı ise vatandaşlarının Rusya'ya seyahat etmemelerini "şiddetle" tavsiye etmişti.
İsveç ise bölgedeki güvenlik durumunun kötüleştiğini savunarak Rusya'daki vatandaşlarının uluslararası medya ve büyükelçiliklerden gelen haberleri izlemelerini tavsiyesinde bulunmuştu.
Çekya'nın Moskova Büyükelçiliği de "aşırılıkçı grupların olası saldırılarına ilişkin ortaya çıkan raporlar nedeniyle" Rusya'daki vatandaşlarının dikkatli olmasını istemişti.
BAKAN FİDAN LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüşerek Moskova'daki terör saldırısı sebebiyle başsağlığı diledi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü.
Fidan, Lavrov'a Türkiye'nin Moskova'daki terör saldırısını kınadığını belirterek, Rus halkı ve hükümetine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının başsağlığı dileklerini iletti.
TÜRKİYE'DEN KINAMA MESAJI
Türkiye, Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Moskova'daki saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Rus halkına ve Rusya hükümetine en derin taziyelerimizi sunuyoruz."
A HABER OLAY YERİNDE
A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, olay yerinden detayları aktardı.
Kişiyev, "Şu anda çatı yanıyor. Gökten de helikopter uçuyor. Yangına havadan müdahale ediliyor. Burası çok büyük bir konser salonu ayrıca bir fuar merkezi. Az önce polisler bir kişiyi gözaltına aldı ona tanık olduk." dedi.
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