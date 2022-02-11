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Rusya Kerç Boğazı'nı kapattı mı? Kerç Boğazı neden önemli? Uzman isim A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 11.02.2022 11:01
Rusya ve NATO arasında "Ukrayna" gerilimi sürerken Belarus topraklarındaki ortak askeri tatbikat başladı. Rusya Genelkurmay Başkanı, tatbikatı yerinde takip etmek üzere Belarus'a gitti. Ukrayna ise Rusya'ya "cevap tatbikatı" yapacak. O tatbikatta, Türkiye'den alınan Bayraktar SİHA'lar da kullanılacak. Öte yandan Ukrayna Rusya'yı Azak Denizi ve Kerç bBoğazı'nı kapatmakla suçladı. Kerç Boğazı neden önemli? Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çelik, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu
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