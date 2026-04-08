Rusya: Artık ucuza petrol olmayacak

Orta Doğu’da ABD, İran ve İsrail arasında varılan iki haftalık ateşkes kararı, küresel dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Bölgedeki en önemli müttefiki İran’ın yenilgi almasını istemeyen ancak ekonomik çıkarları gereği savaşın uzamasını bekleyen Rusya, ateşkes haberiyle büyük bir fırsatı kaçırmış oldu. Son bir ayda petrol gelirlerini ikiye katlayan ve bütçe revizyonuna hazırlanan Moskova, barış görüşmelerinin ardından Ural petrolündeki sert düşüşle sarsıldı. A Haber Muhabiri Agşin Kişiyev, Kremlin’in ateşkes sonrası stratejisini ve Rus ekonomisindeki son durumu aktardı.